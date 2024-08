Kevin Durant, futur actionnaire minoritaire du PSG ?

Le passage de Kevin Durant au Campus la semaine dernière n’était pas qu’une simple visite des nouvelles installations. Le basketteur américain va être lié au PSG en devenant actionnaire minoritaire.

Après avoir cédé 12,5% de ses parts au fonds d’investissement américain Arctos Partners en décembre 2023, QSI veut continuer à faire grandir la marque PSG. Le récent passage de Kevin Durant au Campus n’était pas anodin. En effet, comme le rapporte Romain Molina, le club de la capitale est actuellement en train de finaliser l’arrivée d’un nouvel actionnaire minoritaire. Si aucun nom n’a été donné par Romain Molina, d’autres sources confirment bien l’arrivée prochaine du récent médaillé d’or olympique dans le capital des Rouge & Bleu.

Kevin Durant va imiter LeBron James

Le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, et le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano, confirment cette information. De son côté, Foot Mercato affirme également que Kevin Durant sera un nouvel actionnaire minoritaire du PSG, sans donner plus de détails. À l’instar de son compatriote LeBron James avec Liverpool, la star des Phoenix Suns « va rentrer dans l’actionnariat du Paris Saint-Germain », conclut FM sans donner plus de détails. « Le club parisien attire des stars et ‘KD’, vedette de la NBA depuis plus d’une décennie, dont le salaire dépasse les 40 millions de dollars annuels, a les moyens de s’offrir un tel plaisir », précise RMC.

🚨 BREAKING : Le basketteur, Kevin Durant, est sur le point de devenir actionnaire minoritaire du PSG ! 🏀⚽️❤️💙



[@Santi_J_FM | @FabriceHawkins | @Romain_Molina] pic.twitter.com/ydBSKWzn4D — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 12, 2024

🚨💣KEVIN DURANT devrait devenir actionnaire minoritaire du PSG 🔴🔵



Kevin Durant, is set to become a new minority stakeholder at Paris Saint-Germain! https://t.co/xfuIhYoUgz — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) August 12, 2024

🏀 — Romain Molina (@Romain_Molina) August 12, 2024

🔴🔵🏀 Kevin Durant, about to become a new minority stakeholder at Paris Saint-Germain!



Decision made as @Romain_Molina reported. pic.twitter.com/1BcNd1q0iN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024