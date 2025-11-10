Kevin Durant sur les parquets NBA aux couleurs du PSG !

C’est dans la nuit de vendredi à samedi que Kevin Durant, avec les Houston Rockets, a affronté les Spurs de Victor Wembanyama. La superstar de la NBA, actionnaire du PSG, est allé plus loin dans son lien avec le club de la capitale.

C’est en plein dans l’attente d’une branche NBA en Europe, dont Paris devrait en être une place centrale, que Kevin Durant renforce son image liée à celle du Paris Saint-Germain. En effet, la superstar du basket est actionnaire dans le capital du PSG et n’hésite désormais pas à porter les couleurs des champions d’Europe. C’est dans la nuit de vendredi à samedi dernier, sur le parquet de San Antonio, que Kevin Durant est apparu pour la première fois avec sa nouvelle paire de chaussure : la KD 18 PE. Une paire de la marque Nike et inspirée par le Paris Saint-Germain, puisque le logo du club de la capitale apparaît tout simplement sur la languette gauche du joueur de 37 ans, quand sur la droite ses initiales sont inscrites. Sur le talon de la chaussure, on peut voir écrit « Paris ».

Pour sa première sortie avec cette paire de chaussure, Kevin Durant s’est incliné avec les Houston Rockets face aux Spurs de Victor Wembanyama (121 – 110). En lui souhaitant plus de succès à l’avenir avec le logo du PSG sur les parquets de NBA.