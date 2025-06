Kevin Durant va acquérir autour de 1% du capital du PSG

Vendredi, le PSG a officialisé l’arrivée de Kevin Durant en tant qu’actionnaire minoritaire du club de la capitale. Ce dernier va acquérir autour de 1% du capital du PSG.

Depuis plusieurs années, Kevin Durant est lié au PSG. À chaque fois qu’il venait à Paris, le basketteur des Phoenix Suns participait à des activités avec le club de la capitale et portait les maillots du moment des Rouge & Bleu. Il y a quelques mois, il avait visité le Campus PSG de Poissy et avait été impressionné par ce dernier. À l’issue de la visite, des rumeurs évoquaient une possible arrivée du basketteur dans le capital du PSG.

Un accompagnement du club dans sa stratégie multisport

Vendredi, le PSG a officialisé l’arrivée de Kevin Durant, via sa structure Boardroom, en tant qu’actionnaire minoritaire, sans préciser son pourcentage dans le capital des Rouge & Bleu. Selon les informations de L’Equipe, cette participation s’élèverait autour de 1 %, moins de 2 % en tout cas, ce qui constitue déjà un effort puisque le club était valorisé entre 4 et 4,5 milliards d’euros avec les 12,5 % pris par le fonds américain Arctos Partners en décembre 2023, contre 531 millions d’euros. Le succès en Ligue des champions a encore renforcé la valeur du PSG, avance le quotidien sportif. Avec Durant, plus que de l’argent, l’accord porte davantage sur un accompagnement du club dans sa stratégie multisport et notamment à l’avenir dans le basket, conclut L’Equipe.