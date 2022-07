Kevin Rimane s’exprime sur ses années parisiennes

Chaque semaine, le PSG nous propose l’interview d’un ancien joueur passé par le centre de formation et cette fois, c’est le tour de… Kevin Rimane. Le triple Champion de France (2016,2018 et 2019) revient avec émotion sur ses années parisiennes ainsi que sur le nouveau défi qui l’attend avec Cholet.

Kevin Rimane, le titi devenu champion de France

C’est avec beaucoup d’émotion que le gamin de Sarcelles s’exprime sur ses années parisiennes, « Ayant grandi à Sarcelles, le Paris Saint-Germain représentait le plus grand club de la région à mes yeux ». Il intègre donc tout naturellement le centre de préformation du PSG en 2003 et nous explique les difficultés rencontrées lorsqu’il doit quitter sa famille et les mesures mise en place par le club pour pallier cela. « Quitter ses proches n’est pas évident pour tout enfant, mais l’équipe d’encadrement réalise un travail au quotidien pour que les Titis grandissent en toute quiétude. » Kevin Rimane poursuit sa progression et devient même champion de France U19, notamment grâce à son coach de l’époque David Bechkoura, « notre coach avait instauré une dynamique de travail, dans laquelle se conjuguaient attitude sérieuse et plaisir de jouer. » C’est en 2014 qu’il fait son retour au club pour encadrer les jeunes de la réserve, mais à force de travail et d’abnégation, il réussit à intégrer le groupe pro et deviendra donc triple champion de France, « Je suis effectivement revenu au club pour jouer le rôle de ‘grand frère’ auprès des plus jeunes Titis, mon objectif premier n’était pas d’intégrer l’équipe professionnelle, mais grâce à mon travail et à ma persévérance, j’ai fini par réaliser ce rêve. » Laurent Blanc lui offrira ses premières minutes en professionnel à l’âge de 25 ans. Il décrit cela comme le plus beau moment de sa carrière, « c’est le plus beau moment de ma carrière. Pour un Titi du PSG, il n’y a rien de plus beau que de porter le maillot rouge et bleu avec l’équipe professionnelle. »

Kevin Rimane avec le Trophées des Champions en 2018. Image : PSG.fr

Aujourd’hui, Kevin Rimane s’est engagé avec Cholet en National 1 et nous présente ses nouvelles ambitions pour la saison prochaine « nous préparons la saison avec sérieux et ambition. L’effectif est composé de joueurs talentueux. J’espère apporter mon expérience pour aider l’équipe à jouer les premiers rôles. » Il y retrouvera aussi un ancien de la réserve du PSG, Samuel Guibert (passé par le PSG B en 2018).

La carrière de Kevin Rimane en chiffre

Date de naissance : 23 février 1991

Lieu de naissance : Cayenne (Guyanne française)

Poste : Défenseur axial

Clubs successifs : AAS Sarcelles (1996 à 2003) – Paris Saint-Germain (2003 à 2011) – US Boulogne (2011 à 2014) – Paris Saint-Germain (2014 à 2019) – NK Istra 1961 (2019/prêt) – FC Hermannstadt (2019 à 2020) – FC Bastia-Borgo (2021 à 2022) – SO Choletais (depuis juillet 2022)

Palmarès avec le Paris Saint-Germain : Champion de France U19 (2010) Champion de France L1 (2016, 2018 et 2019) Vainqueur du Trophée des Champions (2018)

Equipe de Guyane : A (21 sélections, 2 buts)