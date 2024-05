Keylor Navas annonce sa retraite internationale

Alors qu’il va quitter le PSG à l’issue de la saison, Keylor Navas a également annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière internationale avec le Costa Rica.

Keylor Navas a fait deux annonces sur son avenir en quelques jours. Après avoir expliqué qu’il quittait le PSG cet été, lui qui arrive en fin de contrat le 30 juin prochain et qui ne s’est pas vu proposé de prolongation de contrat par ses dirigeants, l’ancien du Real Madrid a aussi expliqué qu’il prenait sa retraite internationale. À 37 ans et après 114 sélections, le gardien ne jouera donc plus avec le Costa Rica. Une annonce qu’il a faite sur son compte Instagram.

« Ensemble, nous avons écrit l’histoire »

Dans son message, le gardien du PSG indique : « Ce chapitre de ma vie arrive à son terme… C’est un sentiment aigre-doux, difficile à assimiler. Ensemble, nous avons écrit l’histoire en affrontant les meilleurs joueurs du monde, portant le nom du Costa Rica à des sommets. » Keylor Navas ne disputera donc pas la Copa America cet été avec les Ticos (21 juin 2024 – 15 juillet 2024). Durant sa carrière internationale, il a participé à trois Coupes du monde (2014, 2018, 2022). Il avait été révélé aux yeux du monde lors de l’édition en 2014 où il avait fortement contribué à l’épopée costaricienne jusqu’en quart de finale.