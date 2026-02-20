Keylor Navas impressionné par l’un de ses anciens coéquipiers au PSG

Le PSG a compté de nombreuses stars dans son équipe. Keylor Navas en a fait partie. Le gardien costaricien a expliqué avoir été impressionné par Neymar.

Neymar fait partie des meilleurs joueurs au monde. Malheureusement pour lui, les blessures régulières ne lui ont pas permis d’exprimer son talent durant l’entièreté de sa carrière. Malgré cela, il a impressionné les coéquipiers qui l’ont côtoyé, que ce soit à Santos, au FC Barcelone, au sein de la sélection brésilienne ou bien encore au PSG. Arrivé en 2019 au sein du club de la capitale, Keylor Navas a côtoyé l’international brésilien pendant cinq ans.

« Il faisait ce qu’il voulait avec le ballon »

Dans une interview accordée à AS, le portier a été questionné sur le coéquipier qui l’a le plus impressionné, lui qui a joué avec Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema au Real Madrid et Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar au PSG. « Ce sont de grandes stars et les meilleurs joueurs de ces dernières décennies, mais pour le talent sur le terrain, j’ai été très impressionné par Neymar. Il faisait ce qu’il voulait avec le ballon, peu importe que ce soit avec le pied gauche ou le pied droit. Quand je le voyais dans les matchs, j’avais l’impression que c’était comme quand je jouais avec mes enfants. Ney est un joueur incroyable. »



