Keylor Navas visé par une plainte d’un ancien employé

En fin de contrat le 30 juin, Keylor Navas va quitter le PSG libre de tout contrat. Le gardien costaricien est visé par une plainte d’un ancien employé pour travail dissimulé.

Après cinq ans sous le maillot du PSG, Keylor Navas va quitter le club de la capitale, libre de tout contrat, lui qui n’a pas été prolongé. Après des débuts de très grande classe, il a perdu sa place de titulaire au profit de Gianluigi Donnarumma et a même été prêté pendant six mois lors de la deuxième partie de la saison 2022-2023 à Nottingham Forest. Irréprochable sur le terrain, son passage à Paris pourrait être entaché par une affaire extra-sportive. En effet, selon les informations de BFM TV, un homme devrait porter plainte ce mercredi contre Keylor Navas « pour travail dissimulé après avoir travaillé près de deux ans comme homme à tout faire sans contrat de travail et dans des conditions très particulières. »

Il a travaillé pour Keylor Navas pendant 20 mois

La chaîne de télévision explique que le plaignant a travaillé pendant 20 mois pour l’ex-gardien du PSG en qualité d’assistant et homme à tout faire à partir du mois de septembre 2019. « Il lui était imposé d’être armé par Keylor Navas qui craignait, en permanence, pour sa sécurité. » Contacté par BFM TV, l’homme dit avoir travaillé au minimum 60 heures par semaine pour un salaire mensuel de 3.200 euros payés en liquide, sans faire l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, ni fiscale et encore moins de fiche de paie. Il était logé dans une chambre en sous-sol, très humide et sans fenêtre. « Une vidéo tournée par ses soins montre une discussion avec Keylor Navas lors de laquelle il lui demande de mettre sa situation en règle. « On ne travaille pas avec les lois françaises ici », répond l’ancien joueur du Real Madrid. « Pas de contrat français, je vous paie en cash, on travaille avec mes règles. »L’ex-employé assure que Keylor Navas lui avait promis d’établir un contrat de travail mais ne l’a jamais fait, conclut BFM TV.