Kheira Hamraoui écartée du groupe une semaine

Samedi 23 avril dernier, veille de la demi-finale aller d’UWCL face à Lyon (défaite 3-2), une altercation a éclaté au sein du groupe des féminines du PSG. Les deux protagonistes sont Kheira Hamraoui (32 ans) et Sandy Baltimore (22 ans). A la suite de celle-ci, l’ancienne joueuse du FC Barcelone n’as pas participé à l’importante échéance du lendemain au Groupama Stadium. Le feuilleton se poursuit aujourd’hui, puisque selon les informations du Parisien, le club de la capitale a acté, aujourd’hui, la mise à l’écart du groupe de Didier Ollé-Nicolle d’Hamraoui pour une semaine.

C’est à la suite d’un rendez-vous entre la milieu de terrain et le board parisien au centre d’entraînement des féminines à Bougival (78) que la nouvelle est tombée. Leonardo, accompagné de son adjoint Angelo Castellazi et du manager général de la section féminine Ulrich Ramé, a fait savoir à Hamraoui que le club ne souhaitait pas la voir prendre part aux entraînements cette semaine afin de préserver le groupe avant le choc retour (30 avril à 21h au Parc des Princes) d’UWCL face aux filles de l’OL. Un choc dont est d’ores et déjà privé l’internationale française (39 sélections). Toujours selon Le Parisien, l’ensemble du groupe a été prévenu de cette décision ce mardi en fin de journée. Par ailleurs, d’autres joueuses impliquées dans l’altercation de samedi dernier ont été reçues par les dirigeants Rouge & Bleu : Katoto, Diani, et Baltimore. Celles-ci ont participé normalement à l’entraînement du jour après un appel au calme, et devraient être présentes ce samedi en Ligue des Champions face à Lyon.