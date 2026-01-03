Khvicha Kvaratskhelia absent de l’entraînement du PSG

Demain soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG affronte le Paris FC. S’il ne figurait pas dans le point médical, Khvicha Kvaratskhelia était absent de l’entraînement ce matin.

Le PSG va refouler les terrains demain soir avec le premier derby parisien de la saison contre le Paris FC sur la pelouse du Parc des Princes en clôture de la dix-septième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, actuellement à la CAN, mais également sans Kang-In Lee, Quentin Ndjantou, ni Matvey Safonov, blessés. Martin James, quatrième gardien du PSG, malade, devrait aussi déclarer forfait. De son côté, Khvicha Kvaratskhelia est incertain.

Il s’est entraîné en salle

S’il ne figure pas dans le point médical d’avant-match du PSG, l’international géorgien n’a pas participé à la séance d’entraînement du club de la capitale ce samedi matin. En effet, comme le rapporte Arthur Perrot, journaliste spécialiste du PSG pour RMC Sport, l’ancien Napolitain est resté en salle après avoir pris un coup à l’entraînement hier. Il faudra attendre la divulgation du groupe demain matin pour savoir s’il sera présent face au Paris FC. Comme on a pu le voir, malgré sa fracture de la main, Matvey Safonov a participé à une partie de l’entraînement du PSG. Le gardien russe avait un gros bandage à la main. Arthur Perrot indique que Safonov et Lee ont participé au début de l’entraînement au Campus PSG avant d’aller effectuer la fin de séance en salle.