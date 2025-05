Khvicha Kvaratskhelia de retour à l’entraînement collectif

Dans trois jours, le PSG affronte l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Forfait de dernière minute contre Reims, Khvicha Kvaratskhelia a fait son retour à l’entraînement collectif hier.

L’une des forces du PSG lors de cette saison 2024-2025 a été la gestion des blessures. Très peu de joueurs ont été blessés tout au long de la saison. Avant d’affronter l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions samedi soir (21 heures, Canal Plus, M6), le club de la capitale peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Presnel Kimpembe, victime d’un œdème osseux au 2e métatarsien du pied droit, est forfait pour cette finale.

Presnel Kimpembe seul absent

Absent de dernière minute lors de la finale de la Coupe de France remportée par le PSG contre Reims samedi soir (3-0) en raison d’une migraine, Khvicha Kvaratskhelia a fait son retour hier à l’entraînement collectif, comme le rapporte Le Parisien. Les Parisiens s’entraîneront encore deux fois au Campus de Poissy avant de s’envoler pour Munich vendredi afin de participer à la traditionnelle conférence de presse de veille de match ainsi qu’au dernier entraînement avant la finale. L’Equipe confirme aussi que l’international géorgien a bien participé à la séance d’entraînement avec ses coéquipiers. Le quotidien sportif évoque aussi la possible seule incertitude du onze qu’alignera Luis Enrique contre l’Inter, l’identité du joueur qui jouera ailier droit. Et entre Désiré Doué et Bradley Barcola, ce serait l’ancien lyonnais qui serait en ballottage favorable. « Par sa vitesse et ses qualités d’élimination, a le profil pour faire mal au latéral gauche Federico Dimarco. Désiré Doué, s’il a livré une performance consistante en coupe (deux passes décisives), reste sur des sorties moins abouties. Si l’ex-Rennais était aligné d’entrée, cela signifierait que le staff parisien imagine avoir la maîtrise et devoir faire face à un bloc bas. Dans ce genre de scénario, la créativité de l’international français serait précieuse », indique L’Equipe.