Khvicha Kvaratskhelia élu meilleur joueur de la saison en Ligue des champions
Hier, le PSG s’est imposé en finale de la Ligue des champions contre Arsenal lors de la séance des tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 3). Ce dimanche, l’UEFA a désigné le joueur de la saison de la Champions League. Il s’agit de Khvicha Kvaratskhelia.
Le PSG est entré dans la légende hier après-midi en s’offrant une deuxième Ligue des champions de suite après avoir battu Arsenal lors de la séance de tirs au but (1-1, 4 t.a.b à 3). Dans une rencontre assez fermée, le club de la capitale n’a pas pu jouer son jeu habituel face à une équipe des Gunners très basse sur le terrain. Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou bien encore Khvicha Kvaratskhelia n’ont pas pu faire la différence avec leurs dribbles déroutants. L’international géorgien a tout de même réussi à obtenir un penalty, transformé par Ousmane Dembélé.
Il succède à Ousmane Dembélé
Ce dimanche, au lendemain de la finale remportée par le PSG contre Arsenal, l’UEFA a dévoilé le nom du meilleur joueur de la saison de Ligue des champions. Et sans véritablement de surprise, c’est Khvicha Kvaratskhelia qui a reçu cette distinction. L’ancien napolitain a été l’un des artisans du back-to-back du PSG avec sept buts et trois passes décisives depuis les barrages. En tout, il aura fait trembler les filets à dix reprises et délivré six offrandes. Il succède à son coéquipier Ousmane Dembélé.