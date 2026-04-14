Khvicha Kvaratskhelia, monsieur Ligue des champions du PSG

Ce mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG tentera de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Pour cela, il pourra compter sur Khvicha Kvaratskhelia, qui se sublime en C1.

Mercredi dernier, sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a pris une option pour la qualification en demi-finales de la Ligue des champions en s’imposant contre Liverpool en quart de finale aller (2-0). Lors de cette rencontre, Khvicha Kvaratskhelia a brillé avec un magnifique but et une activité incessante. L’international géorgien semble être un autre homme lorsque la musique de la Ligue des champions retentit dans les stades. En presque moitié moins de matchs en C1 (21) qu’en Ligue 1 (37), le Géorgien a en effet inscrit presque un quart de buts en plus sur la scène européenne (11 contre 8) que nationale. Décisif toutes les 90 minutes (11 buts + 6 passes), il semble même élever son niveau dès lors que Paris prend de la hauteur, avance Le Parisien.

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Il peut devenir le meilleur buteur du PSG sur une saison de Ligue des champions

Reste à savoir si l’ancien napolitain, élu homme du match lors des trois derniers matches du PSG en Ligue des champions, orgueilleux, hermétique à la pression comme le disent ses cinq buts lors des quatre derniers matches, saura conserver son impressionnante cadence, ce mardi soir à Anfield, lance le quotidien francilien. « Avec huit buts inscrits depuis le début de saison sur la scène continentale, le Géorgien a déjà égalé le total établi par le Ballon d’or 2025 Ousmane Dembélé la saison dernière. À quatre matchs du baisser de rideau de la compétition le 30 mai à Budapest, Kvara n’est qu’à deux longueurs du record parisien – 10 réalisations – que détient Zlatan Ibrahimovic depuis l’exercice 2013-2014. Si Paris se qualifie ce mardi à Anfield, il pourrait donc avoir au moins trois fois 90 minutes de chances d’égaler, voire dépasser le géant suédois. »