Khvicha Kvaratskhelia ne sera pas présent à la cérémonie du Ballon d’Or

Ce lundi, le Ballon d’Or 2026 sera remis à Londres. Parmi les favoris, Khvicha Kvaratskhelia ne sera pas présent à la cérémonie. Le numéro 7 du PSG doit se faire opérer après sa grave blessure au genou.

Meilleur joueur de la Ligue des champions la saison dernière, Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des protagonistes de la nouvelle victoire du PSG en Champions League. L’international géorgien figure parmi les favoris au Ballon d’Or, qui sera remis ce lundi soir lors de la cérémonie qui se déroulera à Londres. Avec dix joueurs présents dans la liste des 30 prétendants au trophée individuel suprême dans le football, le club de la capitale aurait pu avoir une délégation très importante en Angleterre. Mais avec le report du match contre Lyon ce lundi soir et les blessures, ce ne sera pas le cas.

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Marquinhos assistera à PSG / Lyon

Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit, Khvicha Kvaratskhelia ne savait pas encore s’il allait se rendre à la cérémonie, lui qui est l’un des favoris à la victoire finale. Mais selon les informations de L’Équipe, le numéro 7 du PSG ne sera pas à Londres ce soir. La programmation de son opération au Qatar empêche l’ancien Napolitain de participer à la cérémonie. Une information confirmée par RMC Sport, qui explique que le Géorgien, soucieux de programmer rapidement son intervention chirurgicale au genou droit, va se rendre en ce début de semaine à Doha. Le quotidien sportif indique que Marquinhos, touché à la cuisse contre le FC Barcelone, n’a pas prévu de faire le déplacement à Londres et devrait assister en tribunes à PSG / Lyon ce lundi soir. Ousmane Dembélé, également touché à la cuisse, fait aussi partie des favoris à sa propre succession. Il est attendu à Londres et sera accompagné par une quinzaine de proches. Pour Nasser al-Khelaïfi, il n’a pas encore confirmé sa présence pour la cérémonie, assure L’Équipe. De son côté, RMC Sport indique que si le président du PSG est actuellement à Londres, sa présence à la cérémonie n’est toujours pas actée. Une décision devrait être prise à la dernière minute.

🌕 Kvicha Kvaratskhelia n'assistera à la cérémonie du 70ème Ballon d'Or au London Palladium. L'international géorgien, soucieux de programmer rapidement son intervention chirurgicale au genou droit, va se rendre en ce début de semaine à Doha. @RMCsport #RMCLive #ballondor — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) October 26, 2026