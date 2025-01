Khvicha Kvaratskhelia officialise son départ de Naples

Annoncé proche de rejoindre le PSG, Khvicha Kvaratskhelia a posté un message d’au revoir sur ses réseaux sociaux. L’officialisation de son arrivée au PSG ne devrait plus tarder.

Dans les prochains jours, le PSG va frapper un grand coup sur le mercato. Pour renforcer son attaque, le club de la capitale a jeté son dévolu sur Khvicha Kvaratskhelia. Ces derniers jours, les dirigeants parisiens ont trouvé un accord avec Naples pour le transfert de l’international géorgien à Paris. Il devrait signer un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu’en juin 2029, pour 75 millions d’euros. Khvicha Kvaratskhelia doit se rendre dans les prochaines heures dans la capitale française pour passer sa visite médicale et signer son contrat.

« J’ai vécu une période incroyable ici »

Ce jeudi soir, Khvicha Kvaratskhelia a officialisé son départ de Naples. Sur ses réseaux sociaux, l’international géorgien (23 ans) a tenu à adresser un message d’au revoir à la ville, au club et aux supporters de l’équipe italienne. « Bonjour, c’est dur pour moi, mais c’est l’heure de dire au revoir. J’ai vécu une période incroyable ici, nous avons partagé beaucoup de souvenirs ensemble, expérimenté beaucoup d’incroyables émotions. Naples était ma maison, où je me suis senti incroyable grâce à chacun d’entre vous. Le chemin que nous avons emprunté ensemble est toujours dans mon esprit et c’est très émouvant. (…) Je suis arrivé ici comme un petit garçon qui n’était pas connu par beaucoup maintenant je pars comme un homme qui va emmener avec lui l’amour d’un nombreux peuple, un grand nombre de victoires et plus important le temps attendu Scudetto et titre de champion que cette ville attendait depuis longtemps. »