Khvicha Kvaratskhelia préféré à Désiré Doué contre Brest ?

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Brest en barrage retour de la Ligue des champions. Khvicha Kvaratskhelia pourrait être titulaire dans le couloir gauche de l’attaque.

Large vainqueur lors du barrage aller de la Ligue des champions contre Brest (0-3), le PSG voudra terminer le travail demain soir sur la pelouse du Parc des Princes. Pour ce barrage retour, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Ibrahim Mbaye et Warren Zaïre-Emery devraient manquer cette rencontre. Malgré la belle avance, le coach du PSG ne compte pas faire du turnover malgré un calendrier bien chargé. Après avoir été laissé au repos contre Toulouse, Gianluigi Donnarumma devrait retrouver sa place dans les buts du PSG. L’international italien devrait être défendu par la défense type, Achraf Hakimi à droite, Marquinhos et Willian Pacho en défense centrale et Nuno Mendes sur le côté gauche.

Désiré Doué sur le banc ?

Le Parisien indique que le milieu de terrain devrait être composé de Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Auteur de début timide sous le maillot du PSG, Khvicha Kvaratskhelia pourrait être titulaire dans le couloir gauche de l’attaque parisienne. « Sur le banc à l’aller, il était entré en seconde période en remplacement de Désiré Doué. Cette fois, les rôles pourraient donc être inversés », avance le quotidien francilien. L’international géorgien accompagnerait Bradley Barcola, qui basculerait sur le couloir droit, et Ousmane Dembélé, dans son rôle de faux numéro 9.