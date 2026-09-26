Kvaratskhelia Géorgie
Image : psg.fr

Khvicha Kvaratskhelia rend hommage à Willy Sagnol

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 septembre 2026

Hier, la Géorgie s’est inclinée contre l’Irlande du Nord (1-0). Une défaite qui a coûté sa place à Willy Sagnol. Khvicha Kvaratskhelia a tenu à rendre hommage à son ancien sélectionneur. 

Après un peu plus de cinq ans à la tête de la Géorgie, Willy Sagnol a été démis de ses fonctions ce samedi après la défaite de la sélection géorgienne hier soir contre l’Irlande du Nord sur un but à la 99e et après un penalty raté de Khvicha Kvaratskhelia (1-0). Sur ses réseaux sociaux, le numéro 7 du PSG a tenu à rendre hommage à son ancien sélectionneur, qui a permis à la Géorgie une page de l’histoire en se qualifiant pour l’Euro 2024 et en atteignant les huitièmes de finale après avoir notamment battu le Portugal lors de la phase de poules. 

Dembélé : « Pour moi, Kvaratskhelia est le meilleur joueur du monde »
canalsupporters.com

« Mes coéquipiers et moi avons réalisé notre rêve d’enfance en portant le nom de notre pays jusqu’au Championnat d’Europe« 

« Merci, Willy ! Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble et surmonté différentes difficultés. Mes coéquipiers et moi avons réalisé notre rêve d’enfance en portant le nom de notre pays jusqu’au Championnat d’Europe. Nous y sommes parvenus avec toi et, ensemble, nous sommes devenus les acteurs de cette histoire inoubliable. Cette joie et cette émotion que nous avons partagées avec le peuple géorgien resteront à jamais un moment exceptionnel de notre histoire. Je tiens à te remercier tout particulièrement pour cette période et pour toutes ces années passées ensemble. Nous n’oublierons jamais cette aventure footballistique. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Nous nous retrouverons.« 

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas26 septembre 2026

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