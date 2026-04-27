Khvicha Kvaratskhelia se sent bien au PSG, « où il est très apprécié et respecté »

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2025, Khvicha Kvaratskhelia est rapidement devenu un joueur incontournable du PSG. Son père a évoqué son état d’esprit.

Khvicha Kvaratskhelia est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis son arrivée au sein du club de la capitale en janvier 2025. Très en forme ces dernières semaines, l’international géorgien est l’un des artisans de la bonne saison des Rouge & Bleu en Ligue des champions. Il sera l’un des atouts de Luis Enrique pour la demi-finale de la Champions League contre le Bayern Munich. Auteur de très bonnes performances avec le PSG, il attise les convoitises de grands clubs européens. Dans une interview accordée au média géorgien Kviris Palitra, son père, Badri, a été questionné sur l’avenir de son fils, encore sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le PSG.

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« Il est heureux à Paris »

« Kvara quitter le PSG ? Il n’y pense pas. Il est heureux à Paris, où il est très apprécié et respecté par le club. Pourquoi devrait-il penser à partir ailleurs alors qu’il remporte des titres avec l’équipe et qu’il est l’un des joueurs clés du PSG ? Si le PSG ne souhaite plus poursuivre la coopération, nous envisagerons des options, mais pour l’instant, cela n’est pas à l’ordre du jour », lance le père du numéro 7 du PSG. Même si des clubs sont intéressés par l’ancien Napolitain, un départ du PSG n’est pas à l’ordre du jour. Il se sent bien à Paris et au sein du club et ses dirigeants ne comptent pas se séparer de leur international géorgien.