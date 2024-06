Khvicha Kvaratskhelia sort du silence sur son avenir

Le dossier Khvicha Kvaratskhelia a eu quelques rebondissements ces derniers jours. Pisté par le PSG, l’international géorgien a évoqué son avenir.

Pour renforcer son attaque, le PSG aurait fait de Khvicha Kvaratskhelia sa priorité. Un accord entre les deux parties, pour un contrat de cinq ans et un salaire annuel de neuf millions d’euros, aurait même été trouvé. Le plus dur dans ce dossier sera de convaincre Naples de lâcher son numéro 77. En effet, le club napolitain ne veut pas entendre parler d’un départ et aimerait même le prolonger, lui qui est encore sous contrat avec le Napoli jusqu’en juin 2027. Alors que ces derniers jours, la presse italienne expliquait que l’international géorgien était plus proche d’une prolongation de contrat que d’un départ cet été, son agent et son père sont sorties du silence et ont expliqué que la meilleure solution pour Khvicha Kvaratskhelia était de quitter le club italien cet été.

« Je ne veux pas prendre en considération tout ce qui se dit »

Pratiquement dans la foulée de ces interventions médiatiques, Naples a sorti un communiqué pour expliquer que l’ailier n’était pas sur le marché et que le club avait son mot à dire sur l’avenir du joueur, qui a encore trois ans de contrat avec le récent dixième de Serie A. Actuellement à l’Euro avec la Géorgie, Khvicha Kvaratskhelia ne s’était pas encore exprimé après ces derniers jours agités autour de son avenir. Hier, après la défaite de sa sélection contre la Turquie (3-1) lors de la première journée du groupe F, Kvaratskhelia a été questionné sur son avenir. « Je me concentre uniquement sur l’Euro, puis après je déciderai de mon avenir, lance-t-il au micro de Sky Sport Italia. Je n’y pense pas maintenant, je me concentre sur la Géorgie. Je ne veux pas prendre en considération tout ce qui se dit. »