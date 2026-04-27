La déclaration d’amour de Kvaratskhelia au PSG et à ses coéquipiers

Ce mardi soir (21h sur Canal+ Foot), le PSG affronte le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. À la veille de ce match, Khvicha Kvaratskhelia s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant l’affiche tant attendue entre le PSG et le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des champions. Pour ce match aller, le club parisien accueille au Parc des Princes l’équipe de Vincent Kompany, avec pour ambition de prendre une option sur la qualification avant le match retour à l’Allianz Arena, le 6 mai prochain. À la veille de ce match, l’attaquant parisien Khvicha Kvaratskhelia a répondu aux questions des médias.

Le match face au Bayern Munich (PSG TV)

« Ce sera un match difficile parce qu’ils sont en très grand forme actuellement mais nous sommes le PSG. Nous sommes capables de tout, nous pouvons battre tout le monde. On va tout donner sur le terrain. »

Sa forme actuelle

« Je me sens bien, j’ai une bonne condition physique. Demain, ce sera un match très important. La raison pour laquelle je me sens comme ça, c’est grâce à l’équipe. On a fait des choses fantastiques tous ensemble et moi, je fais partie de cette équipe. Je suis l’un d’entre eux. »

Une équipe du PSG en forme physiquement dans cette fin de saison

« On a eu beaucoup de matchs la saison dernière. C’est vrai qu’on était un peu fatigués en début de saison. Mais maintenant, on est mieux physiquement qu’en début de saison. On doit donner 100 % de nous-mêmes. Il nous reste quelques matchs à jouer et il faut être dans notre meilleure forme physique. »

Une finale avant l’heure face au Bayern Munich ?

« Je me souviens de ce match en début de saison (défaite 1-2 face au Bayern Munich), on n’était pas aussi bons qu’eux. Il y avait aussi des joueurs blessés. En deuxième mi-temps, on avait montré qu’on était capables de tout et de les battre, même si on n’a pas pu marquer comme on le désirait. Ce sont deux des meilleures équipes qui s’affrontent. Le match va être ultra-important pour les deux équipes. »

Son but signature

« Je travaille beaucoup quand je repique et que je tire. Après, ça dépend aussi des adversaires. J’essaie de faire ce mouvement à l’entraînement mais aussi avec l’équipe nationale. Je travaille là-dessus tous les jours. »

Kvaratskhelia, le monsieur Ligue des champions

« Je vais sur le terrain, je joue et je donne tout ce que j’ai. Ce n’est pas grave si je marque ou pas. Ce que je veux, c’est que lorsque je sors du terrain, j’aie donné 100% de moi-même. »

Est-il le tireur numéro un du PSG sur penalty ?

« Plusieurs joueurs peuvent tirer les penalties dans l’équipe et j’en fais partie. Je ne pense pas qu’on ait décidé qui allait tirer les penalties. On va garder ça pour demain, on verra comment ça se passera. »

Comment faire face à Manuel Neuer ?

« Oui, c’est l’un des meilleurs gardiens au monde, c’est une légende. On ne sait pas quelle force il faut mettre dans nos frappes, mais on a marqué deux buts la dernière fois contre lui (lors de la Coupe du monde des clubs, ndlr). On sait de quoi il est capable. Il sait aussi jouer avec les pieds, mais on va essayer de marquer. On n’a pas d’entraînement spécifique pour tirer face à Neuer. »

Sa complémentarité avec Dembélé

« Avec Dembélé, je n’ai pas besoin de beaucoup travailler. C’est vraiment un plaisir de jouer avec lui. Il peut tout faire sur le terrain. Il peut me créer des opportunités et il me facilite la tâche. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a gagné le Ballon d’Or. Il est capable de gagner ce trophée plusieurs fois. Je suis très content de l’avoir dans l’équipe. »

Sa relation avec Barcola et Doué

« Notre relation est vraiment incroyable, et pas seulement avec les attaquants, mais avec toute l’équipe. On est vraiment contents de se voir. Je n’ai jamais vu des gars arriver le matin en étant tristes, tout le monde sourit. C’est la raison principale pour laquelle nous sommes dans cette forme physique. On a une relation incroyable tous ensemble, et je suis vraiment fier d’être arrivé à Paris et d’avoir de nouveaux amis. C’est comme une famille, je suis vraiment très fier. »

Sur quoi s’est-il amélioré depuis son arrivée au PSG ?

« Techniquement, j’étais aussi bon à Naples. Je me suis beaucoup améliorer défensivement avec Luis Enrique, il m’a vraiment poussé. Avec ce coach, on doit défendre comme des défenseurs. Je me suis améliorer techniquement en défense. On a de super entraînements où on travaille sur l’équipe. »

Son surnom de « Kvaradona »

« Oui, bien sûr, à Naples on m’appelait comme ça. C’est toujours un plaisir d’être comparé à l’un des meilleurs (Maradona). Toutes les familles à Naples ont des photos de lui. C’est l’un des meilleurs de l’histoire. Je suis très fier, même si c’est un peu difficile d’être comparé à lui, parce qu’il faut ensuite le montrer sur le terrain. Mais je suis très content. »

Des nouvelles de Vitinha

« Oui, il se sent pas mal et il s’est entraîné. Je pense qu’il est prêt pour demain. »

L’un des derniers représentants du « football spectacle » ?

« J’adore le foot et je suis tout le temps content d’être sur le terrain. J’essaye tout le temps de faire de mon mieux. Le football a changé, ce n’est pas forcément le même, mais c’est important d’apporter de belles choses au football. Je suis fier de pouvoir le faire ce que je fais sur le terrain et j’essaye d’apprécier. L’idée est de profiter sur le terrain avec mes coéquipiers. »