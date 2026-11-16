Khvicha Kvaratskhelia sur les supporters du PSG : « Je voulais jouer pour eux »

Artisan majeur du back-to-back du PSG en Ligue des champions, Khvicha Kvaratskhelia a été élu homme de l’année 2026 par le magazine GQ.

Arrivé au PSG durant le mercato hivernal 2025, Khvicha Kvaratskhelia s’est très rapidement imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze de Luis Enrique. Il a été l’un des artisans de la première victoire en Ligue des champions des Rouge & Bleu, marquant même en finale contre l’Inter Milan (5-0). La saison suivante, il a été l’artisan principal du back-to-back des Rouge & Bleu, lui qui a été élu meilleur joueur de la compétition. Ce lundi, GQ a dévoilé ses hommes de l’année 2026. Et l’international géorgien en fait partie. Il s’est confié auprès du magazine et a notamment évoqué son arrivée à Paris en début d’année 2025.

À lire aussi : Les mots très forts de Kvaratskhelia envers Achraf Hakimi

« Quand on m’a dit que le PSG était intéressé par moi, j’ai tout de suite voulu y aller »

« Quand on m’a dit que le PSG était intéressé par moi, j’ai tout de suite voulu y aller. En attendant, je regardais les matches et je voyais la ferveur des supporters parisiens. Je voulais jouer pour eux. Quand on arrive dans une équipe comme celle-là, avec ce type de joueurs, on n’a pas le temps de faire des erreurs. Il faut tout de suite être opérationnel. Ici, c’est important de suivre ce que dit le coach. Dès le début, il m’a dit que je devais défendre avec la même agressivité que lorsque j’attaque. Avec lui, j’apprends tous les jours : mentalement, physiquement, tactiquement. » Il a aussi été questionné sur les critiques sur le fait qu’il choisirait ses matches. « Dans les grands matchs, avec de grandes équipes, le jeu est souvent un peu plus ouvert. Les joueurs sont moins regroupés en défense. Ça laisse de la place pour dribbler et pour accélérer. »

Lauréat GQ Men of the Year 2026 : Khvicha Kvaratskhelia



Meilleur joueur de la Ligue des champions 2025-2026, Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des grands artisans du deuxième sacre européen consécutif du PSG. Le Géorgien est aujourd’hui une fierté nationale et l’un des visages… pic.twitter.com/e3NIjj4Bna — GQ France (@GQ_France) November 16, 2026





