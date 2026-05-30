Khvicha Kvaratskhelia, un joueur qui séduit le monde du football

Le PSG va tenter de remporter sa deuxième Ligue des champions de suite ce soir contre Arsenal. Pour cela, il pourra compter sur Khvicha Kvaratskhelia, qui réalise une très grosse saison en C1.

Arrivé au PSG durant l’hiver 2025, Khvicha Kvaratskhelia a été l’un des artisans de l’année 2025 historique du PSG. Lors de cet exercice 2025-2026, l’international géorgien a encore une fois été l’un des meilleurs parisiens qui a permis au club de la capitale de se qualifier pour une deuxième finale de suite en Champions League. En effet l’ancien napolitain est impliqué sur neuf buts depuis les huitièmes de finale avec six réalisations et trois passes décisives. Une saison sans Coupe du monde, il serait l’un des favoris pour le Ballon d’Or, assure L’Equipe. Auprès du quotidien sportif, John Cross, journaliste du Daily Mail, explique que l’Angleterre est sous le charme de Khvicha Kvaratskhelia. « C’est le joueur le plus excitant d’Europe, actuellement. Il domine les matches, surtout en Ligue des champions, et ce qu’il a proposé cette saison, surtout en demi-finales, est incroyable. On l’aime parce que c’est un dribbleur à l’ancienne. Il est le joueur dont Arsenal a le plus peur. »

Il est tombé amoureux de la ville de Paris

Dans sa vie de tout les jours, le numéro 7 du PSG a réussi à créer une connexion avec la ville de Paris dont il est tombé amoureux. Le style de vie de la capitale, son atmosphère et la tranquillité dont il dispose dans sa vie privée rendent le séjour de Kvara « idyllique » selon ses proches, ajoutant, de fait, que les rumeurs d’un départ à court terme ne sont pas à prendre au sérieux, avance le quotidien sportif. « Sa décision de rejoindre le PSG en janvier 2025 a été influencée par la dynamique sportive du club, mais aussi par la perspective de vivre à Paris. » Le Géorgien est un casanier, profitant des moments chez lui avec son épouse et son garçon. Avec, très régulièrement, ses amis, sa famille venue de Géorgie à son domicile, souvent pour partager un barbecue. À l’extérieur, Kvaratskhelia est peu visible. Sa notoriété est grandissante et son quotidien devra logiquement être adapté en cas de succès ce samedi soir contre Arsenal, conclut L’Equipe.