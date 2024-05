Kiedrzynek-Picaud, une gestion des gardiennes qui fonctionne

Cette saison, Jocelyn Prêcheur n’a pas choisi une gardienne titulaire. Katarzyna Kiedrzynek et Constance Picaud se partagent le temps de jeu dans les buts du PSG. Une alternance qui a fonctionné.

Le PSG possède deux bonnes gardiennes, Katarzyna Kiedrzynek et Constance Picaud. Comme avait pu le faire Mauricio Pochettino avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Jocelyn Prêcheur n’a pas désigné de gardienne numéro 1 cette saison. Les deux ont alterné dans les cages parisiennes tout au long de la saison. « Le staff du PSG a en effet refusé de trancher entre l’expérimentée polonaise Kiedrzynek (33 ans) et l’internationale française Constance Picaud (25 ans, six sélections). » Le coach des Féminines du PSG a expliqué son choix de ne pas choisir entre les deux gardiennes. « En début de saison, on n’en a pas vu une qui se démarquait vraiment par rapport à l’autre, elles ont des caractéristiques différentes mais un niveau très proche. On a donc souhaité créer une émulation en partageant le temps de jeu. » Dans les chiffres, Constance Picaud a joué 20 matches, Katarzyna Kiedrzynek 19.

Constance Picaud titulaire ce soir contre Lyon

Contre Lyon, lors de la finale de la D1 Arkema, ce soir (21 heures, Canal Plus), c’est Constance Picaud qui gardera les buts après avoir laissé la Polonaise jouer en demi-finale contre le Paris FC. « Dans l’attente de savoir si Paris le conservera cet été, l’entraîneur a déjà une idée de ce qu’il ferait la saison prochaine au cas où les deux gardiennes resteraient, ce qui n’est pas acquis puisque Picaud est aussi en fin de bail, même si celle-ci se projette à Paris, indique le quotidien sportif. « Constance a cette ambition légitime d’être n° 1, et si les deux sont là, il faudra que la passation de témoin se fasse », avance Jocelyn Prêcheur. L’Equipe conclut en expliquant que les dirigeants parisiens ont aussi pris des contacts avec la gardienne anglaise Mary Earps (31 ans), en fin de contrat avec Manchester United.