Kim Min-Jae pour remplacer Hernandez au Bayern ?

Cet été, le PSG compte recruter un défenseur central. Ces derniers jours, les noms de Lucas Hernandez et Kim Min-jae ont été avancés. Le dernier cité serait aussi dans le viseur du club allemand.

Avec le départ de Sergio Ramos et la blessure de Presnel Kimpembe qui lui fera rater les premiers mois de la saison 2023-2024, le PSG souhaiterait recruter un nouveau défenseur central. Même si Milan Skriniar doit arriver. Et dans cette optique, les noms de Lucas Hernandez et Kim Min-jae ont été avancés. Le premier cité aimerait rejoindre le club de la capitale et l’aurait fait savoir aux dirigeants du Bayern Munich. Même s’il aimerait le conserver, il travaillerait à lui trouver un remplaçant. Et il viserait l’international sud-coréen de Naples, Kim Min-jae.

Un salaire annuel de 10 millions d’euros ?

Le meilleur défenseur de Serie A attise les convoitises. Outre le PSG, il serait aussi dans le viseur de Newcastle, Chelsea et de Manchester United. Ce dernier fait tout pour le convaincre de le rejoindre. Mais dernièrement, un autre club est entré dans la course, le Bayern Munich. Pour remplacer Lucas Hernandez, qui serait intéressé par une arrivée chez les Rouge & Bleu, les Bavarois auraient jeté leur dévolu sur Kim Min-jae. Selon les informations de Foot Mercato, le champion d’Allemagne serait prêt à lui offrir un salaire de 10 millions d’euros par an pour le convaincre de rejoindre la Bavière. Le média footbalistique conclut en expliquant que le joueur de Naples aurait toujours comme préférence de rejoindre la Premier League.

