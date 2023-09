Gravement blessé au tendon d’Achille en février dernier, Presnel Kimpembe a franchi une nouvelle étape importante vers son retour sur les terrains.

Presnel Kimpembe a connu une saison 2022-2023 quasi blanche (15 matches toutes compétitions confondues). D’abord touché aux ischio-jambiers en septembre 2022, le Titi du PSG a ensuite connu quelques pépins avec son tendon d’Achille avant sa grave blessure survenue le 26 février dernier lors du Classique face à l’Olympique de Marseille. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, le défenseur de 28 ans a été opéré avec succès le 28 février. Et l’international français continue de suivre son protocole de reprise.

Un retour à l’entraînement espéré à l’automne

Et six mois après sa blessure, Presnel Kimpembe a repris la course. Le joueur a partagé les images de cette bonne nouvelle sur ses réseaux sociaux. Lors de son dernier point médical, le 25 août dernier, le PSG avait précisé que son joueur poursuivait son travail de réhabilitation et que l’évolution était positive. Comme annoncé par L’Equipe il y a quelques jours, le retour du champion du Monde sur les terrains est espéré au cours du mois d’octobre. Le numéro 3 des Rouge & Bleu devra faire face à une forte concurrence à son poste suite aux recrutements de Milan Skriniar et Lucas Hernandez.

Il faudra aussi se pencher rapidement sur l’avenir du joueur, lui dont le contrat arrive à échéance en juin prochain. L’international tricolore a récemment changé d’agent et est désormais représenté par l’agence anglaise de Jonathan Barnett, Stellar. En mars dernier, Le Parisien avait notamment précisé que le natif de Beaumont-sur-Oise a toujours priorisé une prolongation dans son club formateur. Reste désormais à savoir si la concurrence à son poste le poussera à se surpasser ou à envisager un avenir ailleurs.