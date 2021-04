Kimpembe : “Beaucoup de joie, d’émotions”

Titulaire et capitaine ce soir, Presnel Kimpembe a été très bon en défense centrale. Malgré la défaite ce soir (0-1), le PSG s’est qualifié et a sorti brillamment le tenant du titre. Au micro de RMC Sport 1, le titi parisien a tenu à féliciter Colin Dagba, performant ce soir.

“Beaucoup de joie, d’émotions, parce que ça a été un match très difficile. On a perdu mais le match était abouti avec une grande performance de l’équipe. Je tiens à le dire, je suis très fier. Même si on perd, ça reste très positif. Pour moi, c’est quelque chose de fort d’avoir la chance d’avoir des Titis sur le terrain, ça montre qu’il y a l’âme du club. Colin a montré qu’il était capable de faire des bons matches, je suis très fier de lui. Collectivement on a fait le boulot, mais je tiens à le féliciter parce qu’il était dedans. Le club ne cesse de grandir, de jour en jour, d’année en année. J’en suis la preuve, j’ai eu du mal à me relancer après ce qu’il s’est passé il y a deux ans (contre Manchester United, ndlr). Quand on tombe, il faut savoir se relever. Ce soir c’était une bataille, une guerre mais on s’est bien battus. Le plus important c’était la qualification et maintenant on va essayer de savourer comme on peut même s’il faut basculer vite sur la Ligue 1.“

Presnel Kimpembe qui a conclu en envoyant un message aux supporters. “On a un grand message pour nos supporters. On tient à les remercier, ils nous ont accueillis comme il se doit. Nos pensées vont vers eux, on tient à les remercier, ça fait plaisir.“