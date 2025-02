Kimpembe : « Ce n’est que fierté de pouvoir reporter ce maillot avec ce logo »

Sans forcer son talent, le PSG s’est imposé face au Mans en Coupe de France. Une rencontre marquée par le retour à la compétition de Presnel Kimpembe.

Presnel Kimpembe attendait ce moment depuis presque deux ans. Gravement touché au tendon d’Achille le 26 février 2023 et après deux opérations, le défenseur de 29 ans a retrouvé la compétition ce mardi à l’occasion du huitième de finale de Coupe de France face au Mans (0-2). Entré en jeu à la 81e minute, le Titi a récupéré le brassard de capitaine, a récolté un carton jaune et a fait preuve de quelques approximations défensives en fin de match. Mais l’essentiel était ailleurs pour le numéro 3 parisien, qui a reçu une belle ovation du Stade Marie-Marvingt.

« Fier de rejouer sous ces couleurs »

Pour le site officiel du club, Presnel Kimpembe a exprimé sa joie : « Ce n’était pas un match facile. On rentre à la maison avec la victoire. La Coupe de France nous tient à coeur. C’est une compétition difficile, on voit d’autres clubs de Ligue 1 qui sont éliminés, ce sont toujours des matches compliqués. On a réussi à se qualifier pour les quarts de finale ce (mardi) soir, et ce n’est que du positif. Mon retour ? Forcément, c’est beaucoup d’émotion, après presque deux ans d’absence, c’est un grand plaisir. Il y a plein de sentiments qui se mélangent, et ce n’est que fierté de pouvoir reporter ce maillot avec ce logo, et avoir la chance de pouvoir profiter avec mes coéquipiers. »

Sur ses réseaux sociaux, le champion du Monde 2018 a aussi partagé sa fierté : « De longs mois de travail, de doutes, de sacrifices… mais jamais de résignation. Ce soir, je suis revenu plus fort, plus déterminé. Fier de rejouer sous ces couleurs, avec cette équipe, pour ce club. L’histoire continue. »

