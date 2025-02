Kimpembe entre émotion et fierté après son retour sur les terrains

Ce mardi soir, le PSG se déplaçait au Mans pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Dans un match qu’il a bien géré, le PSG s’est tranquillement imposé pour se qualifier en quarts de finale (0-2).

Opposé au Mans ce mardi soir en huitièmes de finale de la Coupe de France, le PSG n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer contre l’équipe de National 1. Après une erreur défensive, Désiré Doué a ouvert le score (0-1, 25e). Il aura fallu attendre les 20 dernières minutes, et l’entrée en jeu de Bradley Barcola pour voir le PSG sceller sa victoire (0-2, 71e). Les Manceaux n’ont pas démérité et se sont même procurés une grosse occasion en toute fin de match, mais Matvey Safonov a réalisé une très belle parade. Avec ce succès (0-2), le PSG se qualifie donc pour les quarts de finale. Au micro de France 2, Presnel Kimpembe, qui a fait son retour sur les terrains, n’a pas caché son soulagement de faire son retour, presque deux ans après son dernier match.

« C’était long, ce n’était pas facile »

« Forcément, beaucoup d’émotion. C’était un long chemin. Je pense qu’aujourd’hui, le chemin pour enfin se libérer, reprendre des sensations, des repères avec mes collègues, parce que, la vérité, c’est qu’on est ensemble depuis un moment, mais pour la plupart, je n’avais jamais joué avec eux, c’étaient mes premières minutes avec eux. Les matches, ce ne sont jamais les mêmes choses que l’entraînement. Aujourd’hui, j’ai beaucoup de fierté. C’était long, ce n’était pas facile. Aujourd’hui, c’est une délivrance. Qu’est-ce qu’il s’est passé quand je suis rentré ? Franchement, je n’ai pas trop réfléchi. J’ai essayé de jouer comme je savais le faire, même si c’est une reprise. Il faut réussir à mettre toutes ses émotions de côté, retrouver la victoire, les collègues, les coéquipiers et voilà, aujourd’hui, c’est beaucoup de fierté pour moi et je suis très très content avec la victoire de l’équipe ce soir. »

« C’est une belle coupe, une belle compétition »

Le titi du PSG a aussi évoqué l’importance de la Coupe de France pour le club de la capitale. « Bien sûr, c’est important de continuer dans la compétition. C’est une belle coupe, une belle compétition. On a eu la chance de la gagner à plusieurs reprises, on sait que ce n’est jamais facile, surtout contre des équipes comme Le Mans ce soir. C’est une bonne équipe. Plein de courage à eux pour la suite de leur saison. »

« Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu des émotions comme ça »

Au micro de BeIN Sports 1, le numéro 3 du PSG n’a pas caché son plaisir de retrouver les terrains. « Mon retour sur les terrains ? C’est un plaisir. Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu des émotions comme ça. Ce soir, elle était particulière avec tout le stade, même les supporters du Mans, qui m’ont applaudi, qui m’ont acclamé, franchement, c’était vraiment chaleureux et voilà, je suis très très content aujourd’hui d’avoir fait mon retour pour pouvoir aider l’équipe avec la victoire ce soir. Comment je me sens ? Très bien. C’était très très long. J’ai essayé de me préparer au mieux pour pouvoir faire mes retours au plus vite. Ça a été long, ça a mis le temps qu’il fallait, mais voilà, je suis un guerrier, un soldat, et franchement, j’ai beaucoup d’émotion ce soir. Ça me fait plaisir de pouvoir reprendre ce que l’on aime le plus après deux ans d’arrêt. C’est ouf, c’est ouf. Hakimi qui me remet le brassard de capitaine à mon entrée, une image qui montre que le groupe était derrière moi ? Bien sûr, ils m’ont toujours soutenu. Ce sont mes coéquipiers, mais ce sont aussi des potes. Certains, ce sont des frères. On est vraiment une famille, on est unis, et surtout, moi, dans la période que j’ai vécue, j’ai eu la chance d’avoir des coéquipiers qui m’ont toujours poussé, qui ont toujours su être derrière moi quand il le fallait. »