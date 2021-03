Tribune CS – Kazakhstan / France. Kimpembe et Mbappé sur le banc

Après son match nul face à l’Ukraine mercredi (1-1), l’Equipe de France affronte le Kazakhstan, à Noursoultan sur une pelouse synthétique, ce dimanche après-midi (15h sur TF1), dans le cadre de la deuxième journée des qualificatifs au Mondial 2022. Et comme annoncé par RMC Sport plus tôt dans la journée, les deux Parisiens, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, débuteront cette rencontre sur le banc. Par rapport au match face à l’Ukraine, Didier Deschamps, a réalisé 9 changements. Seuls Hugo Lloris et Antoine Griezmann enchaînent un deuxième match. Les Bleus évolueront en 4-2-3-1.

XI du Kazakhstan : Mokin – Valiulin, Alip, Maliy, Yerlanov, Bystrov – Muzhikov, Tagybergen, Vassiljev, Nurgaliyev – Fedin.

XI de la France : Lloris – Dubois, Zouma, Lenglet, Digne – Pogba, Ndombele – Dembélé, Griezmann, Lemar – Martial.