Après son match nul face à l’OGC Nice (0-0) ce mercredi, le PSG sera opposé au RC Lens dans l’affiche de la 17e journée de Ligue 1 (samedi à 21h sur Canal Plus Décalé). Pour cette rencontre au Stade Bollaert-Delelis, Mauricio Pochettino devra se passer de Neymar Jr (cheville), Julian Draxler (cuisse) et Ander Herrera (cuisse). Et à la veille de cette rencontre face aux Lensois, les Parisiens étaient sur la pelouse du Camp de Loges pour l’entraînement de veille de match.

Après avoir ressenti une gêne musculaire face aux Aiglons ce mercredi, Presnel Kimpembe était bien présent au début de l’entraînement, tout comme Georginio Wijnaldum qui avait manqué les trois derniers matches en raison d’une douleur à un genou. Préservé face aux Niçois, Juan Bernat était également présent. De son côté, Sergio Ramos était absent de l’entraînement. Présents ces derniers jours avec les professionnels, Xavi Simons et Edouard Michut n’étaient pas là. Les Parisiens ont réalisé quelques échauffements puis des toros en trois groupes différents. Le point médical et la conférence de presse de Mauricio Pochettino (à 14h) donneront plus de détails sur les joueurs présents et absents pour le match face à Lens.

Les joueurs présents à l’entraînement

Défenseurs : Bernat, Marquinhos, Kehrer, Diallo, Hakimi, Kurzawa, Dagba, Kimpembe, Nuno Mendes

: Bernat, Marquinhos, Kehrer, Diallo, Hakimi, Kurzawa, Dagba, Kimpembe, Nuno Mendes Milieux : Verratti, Gueye, Rafinha, Wijnaldum, Paredes, Danilo

: Verratti, Gueye, Rafinha, Wijnaldum, Paredes, Danilo Attaquants : Icardi, Messi, Di Maria, Mbappé

🎥 Festival technique et rigolade avec Messi 🇦🇷 & Verratti 🇮🇹.



Marquinhos 🇧🇷 est impuissant ! #RCLPSG pic.twitter.com/TQKNM3X92K — Canal Supporters🎅❄️ (@CanalSupporters) December 3, 2021