Kimpembe : « J’aime cette idée d’être le joueur d’un seul club »

Dans un longue entretien accordé à l’émission Stratège, Presnel Kimpembe a notamment encensé son ancien coach Luis Enrique. Un homme différent.

Presnel Kimpembe a quitté le Paris Saint-Germain il y a une petite année de cela. Aujourd’hui, le défenseur de 30 ans, qui n’a jamais réussi à revenir de sa rupture du tendon d’Achille, évolue du côté du Qatar FC. Un départ forcément obligatoire au vu de son état physique, mais qui lui laisse tout de même un petit goût amer. Celui de ne pas avoir été ce joueur d’un seul et même club. « Je n’ai pas de regret, mais être l’homme d’un seul club, c’était l’objectif, a-t-il exposé dans l’émission Les Stratèges. Le PSG m’a tout donné depuis mon enfance et je suis très heureux d’avoir réalisé tout ce que j’ai réalisé ici. J’aime cette idée d’être le joueur d’un seul club. Je suis né à Paris, j’ai cet ADN-là. C’est quelque chose qui coule dans mes veines. »



à LIRE AUSSI Presnel Kimpembe, la fin d’une ère au PSG:

Luis Enrique et Presnel Kimpembe, une relation très fluide

Presnel Kimpembe est d’ailleurs revenu sur la première Ligue des Champions du club de la capitale. Un trophée au-dessus de celui de la Coupe du monde avec la France à ses yeux. « Si je devais faire un choix, je dirais la Ligue des Champions. Une Coupe du monde c’est magnifique, mais je suis Parisien. J’avais ce rêve de soulever ce trophée avec mon club de cœur. (…) Elle a une saveur particulière car ça a été très difficile de ramener la première. J’ai eu cette chance de faire partie de cette équipe. Et en tant que titi parisien, ça passe au-dessus de tout, sans langue de bois. »

Enfin, Presnel Kimpembe a eu un mot pour Luis Enrique. Un coach qui a su changer totalement l’image du Paris Saint-Germain. « C’est un coach hors pair. Il est différent des autres. Il a quelque chose qu’il parvient à montrer au quotidien où les joueurs accrochent à ça. C’est l’un des piliers de ces changements en amenant sa hargne, sa grinta et surtout ce respect-là envers le club. Mon « départ ? C’est moi. J’avais besoin de temps de jeu, de m’amuser, de retrouver le gamin qui est en moi. J’étais dans une spirale où ça devenait compliqué. Cela me frustrait de ne pas pouvoir donner plus et de ne pas faire partie intégrante de cette équipe. (…) Le coach a été très honnête. Il m’a dit qu’il comptait toujours sur moi car je suis un enfant d’ici, mais qu’il comprenait aussi que je souhaitais plus . Il a été clair en me disant qu’il voulait recruter un autre défenseur.