Presnel Kimpembe est un titulaire indiscutable en équipe de France depuis le début de l’Euro. Le titi parisien est bon sur le terrain et semble avoir corrigé ses défauts. Pour Téléfoot, il a expliqué qu’il devait encore travailler sur sa concentration. “J’ai pris de l’âge, en expérience. La plupart de mes coaches me l’ont dit de travailler ma concentration, d’être un peu plus calme et concentré. C’est ce que j’ai essayé de faire et pour l’instant c’est pas mal.“

Dans cette interview, Presko a expliqué qu’il répondrait présent si jamais il devait jouer au poste de latéral gauche. “Forcément, j’ai été formé à ce poste-là. Après, si le coach vient me mettre latéral gauche, je ne vais pas dire non parce que je suis au service du collectif. Un 3-5-2 ? On aura moins l’habitude parce que l’on a toujours travaillé à quatre défenseurs et deux centraux même si on l’a déjà fait en équipe de France et au PSG. C’est un système que l’on a déjà travaillé mais ça reste le choix du coach.“