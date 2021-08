Kimpembe : “Paris c’est mon club de cœur !”

Nous sommes à 48 heures du retour du PSG en Ligue 1 pour cette saison 2021/2022. Les hommes de Mauricio Pochettino vont se déplacer sur la pelouse du Stade de l’Aube pour y affronter l’ESTAC ce samedi à 21h00. Entre la Copa America et l’Euro, beaucoup de joueurs manqueront à l’appel pour cette première journée de championnat de France et le Paris Saint-Germain devra voyager sans une grosse partie de son effectif.

Déjà de retour et au top de sa forme, Presnel Kimpembe est revenu sur ce début d’exercice à venir et sa joie de retrouver les supporters pour le site PSG.fr

Ses sensations :

“Je me sens bien. C’est la rentrée, donc il faut forcément bien travailler physiquement. Pour l’instant, ça se passe plutôt bien. J’ai de bonnes sensations. Paris c’est mon club de cœur. C’est le club où j’ai grandi. C’est là où j’ai tout appris. J’y ai fait mes premières classes… Donc forcément, le fait de pouvoir continuer à travailler ici, c’est puissant, c’est toujours un plaisir.”

Le match face à Troyes après la défaite contre Lille (0-1) :

“Ça fait mal parce qu’il y avait un trophée à la clé. C’était une finale et nous sommes des compétiteurs, on a envie de ramener le trophée à la maison. Mais on va rester positif. C’est le début de saison et ça fait partie aussi de la préparation. On va donner le maximum pour bien reprendre le championnat et ce déplacement à Troyes.”

Le retour des supporters :

“Pour moi, ça fera toute la différence. C’est le douzième homme et compte tenu de l’importance qu’ils ont pour nous, la saison dernière n’a pas été facile. On a senti que l’absence des supporters a pesé quand on est un peu dans le dur. On entend la voix des supporters, les chants, les cris et forcément, ça nous pousse. J’espère qu’ils vont revenir vite en nombre et que l’on va pouvoir faire une belle saison tous ensemble.”