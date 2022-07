Les prochaines semaines s’annoncent intenses et palpitantes au PSG. En effet, ce jeudi, le club de la capitale a officialisé la venue de Vitinha jusqu’en juin 2027. Le prochain dossier concernera l’entraîneur. En effet, un accord a été trouvé pour se séparer de Mauricio Pochettino. Et le nom de son successeur est connu depuis quelques jours : Christophe Galtier. Ensuite, les dirigeants parisiens devront penser à dégraisser l’effectif. Ainsi, plusieurs joueurs sont invités à quitter le club (dont Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Leandro Paredes, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler ou encore Mauro Icardi). Mais ces derniers jours, l’avenir d’un joueur cadre de l’effectif est également très incertain.

Kimpembe sur la liste des transferts pour cet été

En effet, comme rapporté par Foot Mercato, la porte est ouverte pour un départ de Presnel Kimpembe, sous contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu. Le prix fixé par les dirigeants parisiens serait de 50M€. De son côté, RMC Sport confirme que le champion du Monde 2018 est bien placé sur la liste des transferts par les dirigeants du PSG. Le média sportif rappelle que le défenseur de 26 ans avait entamé une réflexion personnelle sur son avenir depuis quelques semaines déjà. « L’international tricolore (28 sélections) était conscient d’être à un moment charnière de sa carrière, se demandant si cette intersaison est le bon moment ou non pour partir, après huit saisons au club », rapporte RMC. Selon plusieurs sources, la Juventus serait intéressée par Presnel Kimpembe en cas de départ de Matthijs de Ligt cet été. Chelsea et Thomas Tuchel suivraient également de près la situation du vice-capitaine parisien afin de compenser le départ libre au Real Madrid d’Antonio Rüdiger.

Début juin, le Titi du PSG s’était notamment exprimé sur son avenir au PSG lors du rassemblent des Bleus : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. C’est réciproque. J’arrive à 27 ans en août, un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat sera important. J’attends de rencontrer la nouvelle direction sportive, connaître le nouveau projet, ça m’intéresse. Il va falloir discuter assez rapidement », avait déclaré Presnel Kimpembe avant de clarifier ses propos quelques jours plus tard : « J’ai dit que mon prochain contrat sera déterminant, que j’avais envie de pouvoir savoir quel était le projet du club. Je n’ai rien dit de mal. Je suis arrivé au club j’avais 9-10 ans. C’est légitime de pouvoir demander à son club quel est le futur projet et quel rôle me sera attribué. »

Statistiques 2021-2022 de Presnel Kimpembe*

Ligue 1 : 30 matches disputés (2.579 minutes) – 1 but / 6 cartons jaunes

: 30 matches disputés (2.579 minutes) – 1 but / 6 cartons jaunes Ligue des champions : 7 matches disputés (630 minutes) – 3 cartons jaunes

: 7 matches disputés (630 minutes) – 3 cartons jaunes Coupe de France : 3 matches disputés (255 minutes) – 1 but et 1 passe décisive / 1 carton jaune

: 3 matches disputés (255 minutes) – 1 but et 1 passe décisive / 1 carton jaune Trophée des Champions : 1 match disputé (81 minutes)

