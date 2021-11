Kimpembe, Ramos, Messi… le point médical du PSG

Avant de laisser place à la trêve internationale, le PSG jouera un dernier match demain (21 heures, Canal Plus Décalé) contre Bordeaux lors du déplacement à Bordeaux dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Mauricio Pochettino devra se passer de Presnel Kimpembe, touché aux ischio-jambiers, et forfait pour le rassemblement de l’Equipe de France. Absent depuis le début de la saison, Sergio Ramos est également absent du déplacement en Gironde mais doit faire son retour avec le groupe la semaine prochaine. Leandro Paredes et Lionel Messi sont également forfaits. Peu utilisé depuis le début de la saison, Rafinha ressent des douleurs à la hanche droite et devra observer cinq jours de soins. Marco Verratti pourrait lui faire son retour à l’entraînement juste après la trêve internationale. Voici le dernier point médical du PSG.

Le point médical du PSG

Lionel Messi a poursuivi ses soins au Centre d’Entraînement Ooredoo ce matin pour ses douleurs au genou et sa gêne aux ischio-jambiers.

Leandro Paredes poursuit sa rééducation et son travail athlétique sur le terrain au Centre d’Entraînement Ooredoo.

Sergio Ramos reprendra avec le groupe la semaine prochaine.

Marco Verratti poursuit ses soins. La reprise de l’entraînement est envisagée après la trêve internationale.

Rafinha observera une période de 5 jours de soins pour une douleur de la hanche droite.