Absent des terrains depuis février 2023 en raison d’une rupture du tendon d’Achille, Presnel Kimpembe a dû se faire opérer à deux reprises avant d’espérer reprendre le fil de sa carrière. Présent au Campus PSG pendant tout l’été, le Titi pensait enfin voir le bout du tunnel lors de sa reprise des entraînements collectifs avec ses coéquipiers. Mais début août, une gêne musculaire à la jambe gauche, indépendante de sa rupture du tendon, a obligé le défenseur de 29 ans à s’entraîner à l’écart du groupe.

Le PSG ne veut prendre aucun risque avec Kimpembe

Et vingt jours plus tard, l’international français n’a toujours pas retrouvé les séances collectives, comme le rapporte L’Equipe dans son édition du jour. « Ces derniers jours, le champion du monde effectue un travail de ‘force’, en marge du groupe, afin de retrouver des sensations athlétiques qui doivent lui permettre de retrouver les séances collectives. Et d’enchaîner ensuite les entraînements. » Le PSG ne veut prendre aucun risque avec son défenseur gauche. Ainsi, voir le retour à la compétition de Presnel Kimpembe avant la trêve serait une très grosse surprise. Pour rappel, il reste deux rencontres de Ligue 1 avant la prochaine coupure internationale (PSG / Montpellier & LOSC / PSG).