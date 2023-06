Kinglsey Coman donne son avis sur la piste Julian Nagelsmann au PSG

Depuis plusieurs jours, le nom de Julian Nagelsmann revient avec insistance du côté du PSG. Kingsley Coman, qui a côtoyé le coach allemand au Bayern Munich, n’a pas voulu se mouiller au moment d’évoquer la possible arrivée de Nagelsmann sur le banc de son club formateur.

Même si ce n’est pas encore officiel, le départ de Christophe Galtier du banc du PSG est acté. Depuis plusieurs semaines, des noms d’entraîneurs susceptibles de remplacer l’ancien coach de Nice ont été avancés. Zinedine Zidane, José Mourinho, Thiago Motta, Luis Enrique ou bien encore Xabi Alonso. Il y a eu aussi Julian Nagelsmann. Cette piste avait été évoqué il y a quelques semaines et est revenu dans l’actualité des Rouge & Bleu ces derniers jours. L’ancien coach du Bayern Munich serait même attendu ce mercredi à Paris pour discuter avec les dirigeants parisiens. Kingsley Coman, qui a été coaché par Nagelsmann au Bayern Munich, a été questionné sur une possible arrivée de son ancien coach dans son club formateur.

« C’est un super coach »

« C’est un super coach, on a eu des supers moments ensemble, après il est arrivé ce qui est arrivé malheureusement mais c’est un super coach. Il a beaucoup envie, il est jeune et je lui souhaite le meilleur pour la suite et je sais qu’il fera de très bonnes choses par la suite. Peu importe le club où il va, lance le titi du PSG dans une interview accordée à RMC Sport. Content de le voir signer à Paris ? Ce n’est pas mon coach. S’il va au PSG et qu’on joue Paris demain, j’espère qu’on les battra. Donc je n’ai vraiment pas d’opinion sur cela. Je lui souhaite le meilleur. Après, qu’il aille à Paris ou ailleurs, c’est pareil pour moi.«

A voir aussi : Julian Nagelsmann attendu à Paris dans les prochaines heures