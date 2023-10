Kingsley Coman revient sur son départ du PSG

Face aux journalistes en conférence de presse, Kingsley Coman évoque son départ du Paris Saint-Germain et se projette sur son futur.

Formé au PSG, Kingsley Coman a quitté la capitale en 2014, en direction de la Juventus. Depuis, de l’eau est passé sous les ponts et le Paris Saint-Germain a beaucoup changé. Ce matin, les journalistes ont confronté l’attaquant du Bayern Munich à son départ du PSG : « Je pense que j’ai pris la bonne décision au moment où je suis parti, la situation était complètement différente à l’époque. Mais depuis que je suis parti le PSG a beaucoup évolué, il est devenu un club qu’on regarde qu’on met dans les favoris pour la Ligue des Champions. »

La Ligue des Champions à Paris, toujours un objectif pour Kingsley Coman ?

Mais qu’en est-il du futur ? Kingsley Coman continue son propos en ouvrant la porte à un possible retour dans la capitale française, en soulignant l’importance de la Ligue des Champions dans le cœur des parisiens : « En tant que joueur ayant grandi à Paris, on souhaite vraiment que le PSG gagne un jour cette Ligue des Champions parce que c’est l’objectif depuis très longtemps. Après, tant que je serais au Bayern, j’espère que non et que, ce soit le Bayern qui gagne. Mais, on sait jamais un jour si je change d’équipe. »