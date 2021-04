Actuellement, les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 jouent avec des ballons de la marque allemande Uhlsport et ceux depuis la saison 2017-2018. Ce fournisseur de ballon, qui est encore sous contrat avec la LFP jusqu’à la saison 2021-2022 ne renouvellera son contrat. En effet, la LFP a fait savoir – via un communiqué – que la marque football de Décathlon, Kipsta, serait le nouvel équipementier ballon de la Ligue 1 et Ligue à partir de la saison 2022-2023 et ceux pour cinq ans, soit jusqu’à la saison 2026-2027. Avant Uhlsport, les ballons de la Ligue 1 étaient passés par des marques historiques du monde du sport comme Adidas ou bien encore Puma.

Le communiqué de la LFP

La Ligue de Football Professionnel est très heureuse d’annoncer aujourd’hui un nouvel accord de partenariat avec Kipsta, la marque football du Groupe Decathlon, pour une durée de cinq ans. Suite à la consultation lancée au mois de mars 2021, le Conseil d’Administration de la LFP a désigné Kipsta, marque football du groupe Decathlon, comme nouveau fournisseur officiel de la LFP. A ce titre, Kipsta fournira les ballons officiels de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT pour les saisons 2022-2023 à 2026-2027. Reconnue pour son savoir-faire technologique et ses engagements qualité, Kipsta est aujourd’hui une marque dédiée 100% football. Conçus en France, les ballons premium de Kipsta disposent du label FIFA QUALITY PRO et font l’objet de tests qualité à différentes étapes de leur production. Avec les ballons officiels de la Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT, Kipsta souhaite démontrer son savoir-faire au plus haut niveau de compétition en France. La Ligue de Football Professionnel est très heureuse d’accueillir un nouveau partenaire pour ses compétitions phares. Avec Kipsta, la Ligue 1 Uber Eats et la Ligue 2 BKT bénéficieront de la puissance du réseau de Decathlon, leader mondial de la distribution d’articles de sport, et entreprise préférée des Français. Avec plus de 300 magasins en France et plus de 1000 dans le monde notamment en Afrique et en Asie, Decathlon permettra au football professionnel français de rayonner à travers le monde. Les ballons seront ainsi accessibles à un très grand nombre de fans dans le monde.

Avec ce futur changement, petite piqûre de rappel en photos d’anciens ballons du championnat.

image : lfp.fr

Ballon Ligue deuxième partie de saison 2020-2021 (lfp.fr)

Ballon Adidas Ligue 1 2014-2015

Ballon Ligue 1 saison 2010-2011