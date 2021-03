Koeman : “L’équipe a montré une bonne image”

Le FC Barcelone a réalisé une bonne performance sur la pelouse du Parc des Princes mais n’a pas réussi à battre le PSG (1-1). Les Barcelonais sont donc éliminés dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ronald Koeman, entraîneur du club catalan, estime que son équipe méritait mieux ce soir.

“Nous sommes éliminés et c’est la seule chose qui compte dans notre sport, mais nous repartons avec de bonnes sensations parce que nous avons eu des opportunités de poser davantage de problèmes à notre adversaire. Nous avons réussi une grande première période, nous avons été supérieurs et l’attitude de l’équipe a été très bonne. Nous méritions mieux, au moins de mener 2-1 à la pause, et les choses auraient été différentes, assure Koeman au micro de la Movistar dans des propos relayés par L’Equipe. […]Nous avons joué à notre niveau et il faut continuer sur cette voie. Nous sommes tristes d’être éliminés mais l’équipe a montré une bonne image.“