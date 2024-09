En forme avec l’équipe de France, Randal Kolo Muani essaye également d’afficher un visage similaire au PSG, où la concurrence est rude en attaque.

Après un premier exercice jugé décevant (40 matches disputés, 9 buts et 6 passes décisives), Randal Kolo Muani aborde cette deuxième saison au PSG avec un état d’esprit différent. Avec moins de pression sur les épaules, l’international français espère afficher la même forme qu’en équipe de France, où il arrive à se montrer en évidence sur chacune de ses titularisations.

« Je viens d’arriver au PSG, je n’ai pas encore prouvé »

Invité à s’exprimer sur cette différence au micro de Téléfoot, l’attaquant du PSG estime qu’il commence à retrouver de la confiance avec les Rouge & Bleu. « Est-il plus en confiance avec l’équipe de France ? Oui, ça fait plaisir mais avec le PSG aussi je retrouve le sourire et de la confiance. Franchement, ça va, c’est de mieux en mieux. Les rumeurs sur un départ à l’Atlético de Madrid cet été ? Moi, je n’ai rien entendu. Je viens d’arriver au PSG, je n’ai pas encore prouvé ! C’est à moi de continuer à travailler, de répondre présent quand le coach va m’appeler, et ça va aller. L’après-Mbappé au PSG ? On doit remplacer le manque de Kylian. Il a marqué beaucoup de buts, il a beaucoup compté. Mais on le vit très bien, on marque pas mal de buts, on réagit bien », a déclaré l’ancien de l’Eintracht Francfort au micro de l’émission de TF1.

Une confiance retrouvée qui se confirme dans les statistiques. En quatre matches disputés avec les Rouge & Bleu, Randal Kolo Muani a déjà inscrit deux buts (Le Havre, LOSC). Chez les Bleus, il a également marqué à une reprise face à la Belgique (2-0) en début de semaine. Un paramètre à prendre en compte alors que le PSG sera encore privé de Gonçalo Ramos pendant quelques mois.