Kolo Muani : « Ce but, ça fait du bien pour la confiance »

Titulaire et buteur hier soir avec la France contre la Grèce, Kolo Muani, l’attaquant du PSG, s’est dit soulagé d’avoir retrouvé le chemin des filets.

Randal Kolo Muani est en difficulté depuis le début de la saison, que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France. Arrivé à Paris contre un chèque de 90 millions d’euros, il a totalement changé de dimension en quittant l’Eintracht Francfort, où il a brillé la saison dernière (46 matches, 23 buts, 14 passes décisives). Arrivé dans les dernières heures du mercato, il avait marqué trois buts en quatre matches avec le club allemand avant de signer à Paris. En 11 matches avec les Rouge & Bleu, il a marqué trois buts et délivré deux passes décisives. Avec l’équipe de France, il avait participé à trois matches pour aucun but. Hier soir, il était titulaire sur le côté gauche de l’attaque des Bleus. Et il a fait trembler les filets pour la deuxième fois avec la France, après son but contre le Maroc en demi-finale de la Coupe du monde.

« J’espère que ça va en appeler d’autres »

À l’issue de la rencontre, il a évoqué cette réalisation, qui fait du bien pour la confiance. « Ce but, ça fait du bien pour la confiance. Ça fait un moment que je n’avais plus marqué en équipe de France, je l’attendais et j’espère que ça va en appeler d’autres, assure l’attaquant du PSG en zone mixte dans des propos relayés par l’Equipe. L’objectif pour moi c’était de reprendre du plaisir sur le terrain, rejouer, ça m’avait manqué quand même (sourire)… Avoir un peu plus le ballon, prendre confiance… C’était une question d’automatismes.«