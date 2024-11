Kolo Muani espère toujours s’imposer au PSG

Très peu utilisé au PSG ces derniers temps, l’attaquant Randal Kolo Muani espère toujours renverser sa situation chez les Rouge & Bleu.

Randal Kolo Muani y croit toujours. Malgré un faible temps de jeu au PSG ces dernières semaines sous les ordres de Luis Enrique, l’international tricolore peut toujours compter sur le soutien de son sélectionneur, Didier Deschamps, pour lui redonner confiance. Ça a une nouvelle fois été le cas ce jeudi soir lors du triste match nul de la France face à Israël (0-0) en Ligue des Nations. Après cette rencontre, l’attaquant de 25 ans est revenu sur sa situation complexe à Paris et sur la performance manquée des Bleus.

À lire aussi : Mercato – Un transfert de Kolo Muani cet hiver pas à exclure ?

Sa situation au PSG

« Il faut garder le mental, c’est à moi de continuer à travailler pour que le coach (Luis Enrique) me fasse confiance. Je garde la tête sur les épaules je vais continuer à travailler. Peut-il encore s’imposer au PSG ? J’espère bien. »

Le match de l’EdF

« On n’a pas su concrétiser. Je pense qu’on aurait pu faire mieux dans ce match-là. On va retenir le positif, la qualification et ce petit point. On s’est dit les choses à la mi-temps. On a essayé d’être à 100%, malgré cela, on n’a pas su marquer le but qu’il fallait pour prendre l’avantage. On ne va pas s’attarder sur ça, il faut qu’on lève la tête car on a un match qui arrive très rapidement (face à l’Italie dimanche, ndlr). »

Un manque de rythme pour lui ?

« Oui, c’est vrai, c’est différent quand tu joues et que tu t’entraînes. Le coach m’a fait jouer 90 minutes ce soir. J’essaie de donner le maximum de moi-même. J’étais très fatigué et ça s’est remarqué vers la fin du match. Oui, c’est un peu différent. »

Le problème de finition face à Israël ?

« Non, ce n’est pas un problème d’envie. Je pense qu’il faut s’appliquer dans le dernier geste, après le gardien fait le travail. Je pense qu’on aurait pu faire mieux. »

Il était pourtant en réussite ces derniers temps avec les Bleus, qu’est-ce qui a changé ?

« Il n’y a rien qui a changé. Pour moi aussi, il me manquait le dernier geste, j’ai eu quelques occasions et j’aurais pu les mettre au fond. On ne va pas gagner et marquer tous les jours. C’est à nous de relever la tête, travailler et continuer à bosser. »