Kolo Muani favori pour remplacer Dembélé à Dortmund ?

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Dortmund en Ligue des champions. Luis Enrique devra sans Ousmane Dembélé. Mais qui pour le remplacer ?

Le PSG joue son avenir européen sur la pelouse du Borussia Dortmund mercredi soir dans le cadre de la sixième et dernière journée de Ligue des champions. Deuxième de son groupe, le club de la capitale terminera premier s’il s’impose contre les Allemands. Pour cela, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Absents de longue date, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes ne seront pas du voyage, au contraire de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Les deux joueurs, blessés lors de la trêve internationale, ont fait leur retour sur les terrains hier soir lors de la victoire contre Nantes (2-1). Le coach espagnol devra également faire sans Ousmane Dembélé. En effet, le numéro 10 du PSG a reçu un carton jaune bête en dégageant un ballon après une faute qu’il ne considérait pas comme une faute contre Newcastle (1-1). Il manquera donc ses retrouvailles avec son ancien club, et va aussi manquer au jeu des Rouge & Bleu. Mais qui pour le remplacer ?

Gonçalo Ramos ou Marco Asensio en pointe ?

Ce dimanche, Le Parisien estime que le joueur le plus disposé à remplacer l’international français se nomme Randal Kolo Muani. « Il n’a évidemment pas les mêmes qualités que l’ancien Barcelonais, notamment dans la conduite de balle et le dribble. Mais sa percussion, sa prise de la profondeur, sa capacité à jouer dans le dos de la défense de Dortmund avec les relais d’Achraf Hakimi, son adresse dans les centres, le désignent comme la solution la plus crédible. À droite, il est également « déchargé » du poids du but alors qu’il n’est pas encore une gâchette. » En ce qui concerne Lee Kang-in, qui a été choisi par Luis Enrique pour jouer à droite contre Nantes hier, sans doute plus utile dans le cœur du jeu que sur un côté, estime le quotidien francilien. Au milieu de terrain, « l’interrogation du milieu de terrain consiste à savoir si Warren Zaïre-Emery pourra commencer. Le Titi n’a pas d’équivalent à son poste et s’impose s’il n’a aucune gêne. » Mais s’il reste encore trop juste pour un tel match, le milieu du PSG devrait être composé par Manuel Ugarte, Vitinha et Lee Kang-in. Enfin, en attaque, avec Kylian Mbappé à gauche et Randal Kolo Muani à droite, deux joueurs semblent en mesure d’occuper la pointe de l’attaque, Gonçalo Ramos et Marco Asensio. Buteur pour la première fois avec le PSG hier, Bradley Barcola pourrait aussi être une option. « Mais sa relation technique samedi avec Kylian Mbappé n’a produit aucun effet particulier et se pose encore le concernant la gestion de ces matchs à forte pression. Il se pourrait que cela soit encore un peu tôt pour lui« , conclut Le Parisien.