En déplacement sur la pelouse du Stade de Reims ce samedi, le PSG a concédé le match nul (1-1) dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1.

Opposé au Stade de Reims ce samedi soir, le PSG partage les points avec son adversaire du soir (1-1). Après avoir concédé l’ouverture du score très tôt dans le match, les Rouge & Bleu sont parvenus à égaliser par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé, quelques minutes après son entrée en jeu. Les champions de France restent donc leaders du championnat mais pourraient voir leurs poursuivants se rapprocher ce dimanche.

« Le plus important est qu’on revienne avec un point »

Après la rencontre, Randal Kolo Muani s’est exprimé sur ce match nul au micro de DAZN : « Un match qui s’est joué sur l’intensité ? Oui, c’est vrai. On voulait à tout prix revenir au score et gagner ce match, ça a été compliqué. On a essayé de mettre de l’intensité mais il faut garder le positif. On est toujours invaincus et il faut continuer à travailler. J’espère que ça va aller dans les jours à venir. Surpris par le bloc rémois ? Non, on savait qu’il allait jouer comme ça. Ils étaient prêts pour ce match et il fallait répondre présent. Le plus important est qu’on revienne avec un point. »