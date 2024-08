Pour son premier match amical, le PSG a concédé le match nul face à Sturm Graz (2-2). Une bonne préparation pour la saison à venir selon Randal Kolo Muani.

Le PSG monte crescendo dans sa préparation d’avant-saison. Après trois semaines d’entraînement au Campus PSG, les Rouge & Bleu ont disputé leur premier match amical face à Sturm Graz (2-2) ce mercredi. Une bonne préparation face au champion d’Autriche, qui a déjà repris la compétition. Pour cette rencontre, Luis Enrique a pu lancer ses nouvelles recrues et aussi observer plusieurs Titis. Le technicien espagnol a également profité de cette rencontre pour redonner du rythme à certains internationaux.

« Je me sens bien et que j’avais envie de reprendre »

Revenu à l’entraînement en début de semaine, Randal Kolo Muani a débuté la rencontre face aux Autrichiens. Le numéro 23 parisien s’est montré disponible et a délivré une passe décisive sur le but de Carlos Soler. Il est sorti à la 60e minute de jeu. Après la rencontre, l’international français s’est exprimé sur ce résultat nul, dans des propos rapportés par Le Parisien : « Il y a des nouveaux et pas mal de jeunes mais je pense que c’était une bonne première. Il y a des choses à garder et d’autres à travailler mais on va continuer à travailler pour être prêt pour le championnat. Je pense qu’on sera prêt. » L’attaquant de 25 ans a également expliqué la raison de son retour rapide à la compétition, dans des propos relayés par L’Equipe. « Le coach m’a proposé de jouer et j’ai accepté parce que je me sens bien et que j’avais envie de reprendre. » Avant le début de la Ligue 1 face au Havre le 16 août prochain, le PSG doit disputer un dernier match amical ce samedi (18h sur beIN SPORTS et PSG TV Premium) face au RB Leipzig.