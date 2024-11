Kolo Muani n’a jamais pensé à un départ du PSG cet hiver

Randal Kolo Muani a rejoint le PSG lors de l’été 2023. Presque un an et demi après, il n’a jamais réussi à s’imposer. Malgré cela, il n’a jamais envisagé de quitter le PSG.

Lors du mercato estival 2023, Randal Kolo Muani a signé dans les dernières heures au PSG contre 90 millions d’euros. Mais l’ancien du FC Nantes n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire quasiment indiscutable sous les ordres de Luis Enrique. Lors de l’exercice 2023-2024, il avait participé à 39 matches toutes compétitions pour neuf buts et six passes décisives. Lors du début de saison 2024-2025, malgré le départ de Kylian Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos dès la première journée de Ligue 1 mi-août, l’international français n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, qui préfère jouer avec Marco Asensio ou Lee Kang-in en faux numéro 9. Dans les chiffres, il n’a participé qu’à 12 rencontres (deux titularisations, 416 minutes de jeu) pour deux buts. Un contraste avec son niveau en équipe de France avec quatre rencontres pour quatre titularisations pour trois buts et une passe décisive. Dans une interview accordée à Téléfoot, l’attaquant a été questionné sur son avenir. Et il assure n’avoir jamais pensé à quitter le PSG lors du mercato hivernal.

« C’est à moi de donner le maximum de moi-même pour qu’il me fasse confiance »

« Tout le monde a des moments de faiblesse, des moments forts. Il faut garder le mental. C’est à moi de travailler pour que le coach me fasse confiance. Cela fait partie de mon histoire, j’ai toujours travaillé, je me suis toujours battu. Je n’ai jamais eu les choses facilement. On essaye de garder la tête haute et de toujours regarder devant. Ma situation mentalement difficile ? Il ne faut rien lâcher. Je pense que cela fait partie de mon histoire. Qu’est-ce qu’il faut pour inverser la tendance ? Travailler plus, marquer les esprits quand il fait appel à moi. Je pense que cela va le faire. Triste de ne pas avoir la confiance de Luis Enrique ? Je ne dirais pas triste, mais c’est le football, c’est comme ça. Je sais qu’il est content de son effectif. Cela veut dire que j’en fais partie. Je pense que c’est à moi de donner le maximum de moi-même pour qu’il me fasse confiance. Partir en janvier ? Non, je n’ai jamais essayé de penser à ça. Pour moi, c’est toujours de continuer de travailler, continuer de montrer ce que je sais faire et de donner le maximum de moi-même. Il ne faut rien lâcher. Si tu lâches, c’est fini, tu coules. «