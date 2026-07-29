Kolo Muani, Nsoki… Les dernières informations autour des départs au PSG

Gonçalo Ramos et Kang-in Lee ne seront pas les seuls à quitter le PSG. Plusieurs joueurs sont invités à se trouver un nouveau club. Randal Kolo Muani, Renato Sanches, Noah Nsoki…

Si au niveau des arrivées le mercato du PSG est encore calme, celui des départs a bien commencé. Le club de la capitale a déjà vu partir de nombreux titis mais également Gonçalo Ramos et Kang-in Lee. Ce ne devrait pas s’arrêter-là puisque de nombreux joueurs indésirables sont invités à se trouver un nouveau point de chute. Ce mercredi après-midi, Le Parisien fait un point sur ces dossiers. En ce qui concerne Randal Kolo Muani, les négociations progressent entre le PSG et la Juventus Turin. Le quotidien francilien avance que les positions se sont rapprochées ces derniers jours, des détails restent encore à régler avant de compléter l’opération. « À Turin, on espère néanmoins un accord rapide afin de permettre au joueur de rejoindre le Piémont pour finaliser son engagement. »

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Le PSG a refusé plusieurs offres pour Noah Nsoki

En ce qui concerne Noah Nsoki, Le Parisien explique que le PSG a déjà refusé plusieurs offres du Dinamo Zagreb pour son titi. « À l’heure actuelle, on s’active en coulisses et huit projets sont sur la table pour l’ailier de 19 ans. Le Havre, ainsi que les clubs portugais de Guimarães et d’Alverca, ont aussi pris des renseignements sur sa situation », lance le quotidien francilien. Enfin, pour Renato Sanches et Yoram Zague, le PSG cherche des solutions. Pour le titi, il a des pistes en Ligue 2 alors que Le Mans s’était aussi intéressé à lui, avant de miser sur Rayan Bamba, conclut Le Parisien.