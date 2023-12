Ce samedi soir, le PSG s’est imposé sans briller face au FC Nantes (2-1). Un résultat qui permet aux Rouge & Bleu de préparer au mieux la rencontre face à Dortmund.

Le PSG peut remercier Randal Kolo Muani. Entré dans le dernier quart d’heure du match, l’attaquant parisien a offert la victoire à sa formation quelques minutes plus tard (2-1). Avant cela, le club de la capitale avait du mal à mettre en danger une équipe nantaise bien regroupée, dans cette rencontre de la 15e journée de Ligue 1. Après le match, le buteur parisien s’est exprimé au micro de Canal Plus.

L’essentiel était la victoire ?

« Oui, c’est vrai, il fallait qu’on prenne les trois points. C’était important pour nous de gagner à domicile. On a fait du beau jeu, c’est ça qui est rassurant même si on n’a su concrétiser quelques actions, on avait quand même la maîtrise de ce match. On repart avec les trois points et maintenant on va se concentrer pour Dortmund. »

Une rencontre qui donne confiance avant Dortmund ?

« Toute cette semaine, on a bien travaillé pour le match qui va arriver. On est très confiants et on sait qu’il y a un gros match qui nous attend là-bas. Nous serons prêts. »

Une pression autour de l’équipe avec ce match face au BVB ?

« Non, le coach ne nous met pas de pression, il sait qu’on a des bonnes qualités. On a un effectif très très large donc on est très confiants pour affronter Dortmund mercredi. »

Les supporters n’ont pas à avoir peur alors ?

« Non ça va aller. »

En zone mixte, le numéro 23 du PSG est revenu plus en détails sur la performance de son équipe face au FC Nantes, dans des propos rapportés par RMC Sport. : « C’était très important pour nous, il fallait qu’on gagne, qu’on mette notre jeu en place avant Dortmund. Cela fait toujours plaisir de marquer, de faire gagner l’équipe. Il faut continuer à bien travailler, de belles échéances vont arriver. C’est un grand match qui nous attend face à Dortmund, un défi qu’on doit relever, une finale, on en a tous conscience. C’est un match important qui arrive, on doit le jouer avec envie. On a toujours été confiant par rapport à la qualité du groupe. Ce sera à moi de continuer à travailler et de continuer à écouter les consignes du coach que je joue à droite à gauche ou devant, ce sera à moi de donner le meilleur de moi-même. Il y a de la concurrence, on est dans un grand club, ce sera à moi de faire mes preuves. C’est le coach qui décide. Barcola a fait un très bon match, il y a énormément de qualités sur le banc. Il y a eu énormément de bas, après c’est à moi de relever la tête, je la relève tout doucement. »