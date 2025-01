Kolo Muani, Osimhen, Cherki… Les infos mercato du jour

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier 2025. Celui du PSG devrait être mouvementé, si certains joueurs partent. Randal Kolo Muani est invité à partir.

Depuis le 1er janvier, le mercato hivernal 2025 est ouvert. Lors de ce mois qui arrive, le PSG pourrait bouger. Mais il y aurait une contrainte, il doit vendre avant de pouvoir s’offrir de nouveaux joueurs. Et dans cette optique, deux noms sont avancés ces derniers jours. Pas dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani. Ce dernier, même s’il est très peu utilisé par le coach espagnol (14 matches toutes compétitions confondues, deux titularisations, deux buts et une passe décisive), attise les convoitises.

Le PSG a refusé une offre de Monaco pour Kolo Muani

Ce dimanche, Téléfoot a fait un point sur le mercato du PSG. Selon les informations de l’émission dominicale, Randal Kolo Muani devrait quitter le club de la capitale lors de ce mois de janvier. Plusieurs clubs sont entrés en contact comme l’AC Milan, Manchester United, Aston Villa, la Juventus Turin ou encore le RB Leipzig et l’AS Monaco. Selon Saber Desfarges, le club monégasque a formulé une offre de prêt sec au PSG pour s’offrir les services de l’international français. Proposition refusée par le PSG qui souhaite un transfert sec ou un prêt avec option d’achat. « Il y a des prétendants, mais pas d’accord pour Randal Kolo Muani« , indique le journaliste. Si l’ancien de l’Eintracht Francfort devait partir, Victor Osimhen, associé au PSG ces derniers jours, ne viendra pas. La piste est refermée. Celle menant à Rayan Cherki est aussi refermée. En cas de départ de Milan Skriniar, le PSG se penchera sur l’achat d’un défenseur central. Mais la priorité de ce mercato hivernal est de recruter un ailier pour venir concurrencer Bradley Barcola.