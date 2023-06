A l’occasion d’une conférence de presse lors du rassemblement des Bleus, Randal Kolo Muani a été interrogé sur son avenir, et notamment sur l’éventualité de jouer pour un nouveau club. L’attaquant de Francfort n’exclu rien, ni même le Paris Saint Germain.

Le PSG se montre très actif en ce début de mercato estival 2023, ayant déjà quasiment acté quatre signatures : celles de Milan Skriniar en défense, Marco Asensio en attaque, Manuel Ugarte et surement Kang-In Lee au milieu. Paris est également en quête d’un nouveau numéro 9, et Randal Kolo Munai, le nouvel avant-centre de l’Equipe de France fait partie des options envisagées. En conférence de presse ce matin, le natif de Bondy a été interrogé sur son avenir, et l’éventualité de jouer dans un nouveau club, notamment le PSG. Ce à quoi il a répondu : « Sincèrement, j’ai envie de progresser, continuer à travailler, c’est mon rêve de jouer dans les grands clubs. (jouer pour un grand club, dont Paris) Oui, pourquoi pas« . Randal Kolo Muani reste cependant assez flou, et laisse planer le doute, lui qui indiquait récemment vouloir continuer avec Francfort la saison prochaine : « La période (de mercato) vient de commencer, on verra tout ça quand j’aurai fini le stage« .

A voir aussi : La liste des cibles du PSG pour le mercato estival

Le Français peut être considéré comme une piste, le joueur a acquis un niveau impressionnant, fort de ses 23 buts et 17 passes décisives en club cette saison. Sa valeur est estimée aux alentours de 65 millions d’euros selon le site Transfermarkt, mais le club du Main souhaiterait une somme plus proche des 100 millions selon la presse allemande. Proche de Kylian Mbappé, l’ancien Nantais pourrait, par sa venue dans le club de la capitale, convaincre son compère bondynois que les décideurs du Paris Saint Germain ont encore de l’ambition sur le mercato estival.